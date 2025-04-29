Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen eğitimde, ekip üyelerine teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin, olası afetlerde görev alacak personelin bilgi ve müdahale yetkinliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

AFAD yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve kamu kurumları iş birliğiyle oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinin, özellikle deprem gibi acil durumlarda hayati rol üstlendiklerini vurguladı.

Verilen eğitimle birlikte, Sarıkaya Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi'nin afet anındaki müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.