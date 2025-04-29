AK Parti Yozgat İl Başkanlığı heyeti, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç’ı ziyaret etti.

Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik ve İl Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, samimi bir atmosferde ve verimli istişarelerle geçti.

Ziyaret sırasında, Bülent Arınç’ın tecrübeleri ve kıymetli görüşlerinden faydalanan heyet, kendilerine nazik kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.