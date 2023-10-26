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Adını Atatürk’ten alan yoldan Kayseri istikametine yolculuk edenler, Yozgat Bozok Üniversitesi yanında bulunan Akyüzler Motorlu Araçlar’a ait binayı kaplayan 54 metrekarelik dev Türk Bayrağı ile karşılaştılar.

YOLDAN GEÇENLER DEV BAYRAKTAN GÖZÜNÜ ALAMIYOR

29 Ekim 1923’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı ülke genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlanırken, Akyüzler Motorlu Araçlar’a ait binanın 54 metrekarelik dev Türk bayrağı ile süslenmesi, Atatürk’ten adını alan Atatürk Yolu’ndan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yoldan geçenler dev bayraktan gözünü alamazken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla dev Türk bayrağının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. (Yasin Nazım Kayhan)