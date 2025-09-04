Gerçek adı Nedir?

İnternetteki kaynaklarda yaygın bir şekilde gerçek adının Adela olduğu aktarılıyor.

Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit" adlı yapıtı kaleme alan yazar Sibel Öz, Adela isminin hiçbir yazılı kaynakta geçmediğini belirtmektedir. Adı geçen eserde yazar, Adile Naşit'in annesi Amelya Hanım'ın annesi Verjin Hanım'ın Ermeni değil Rum olduğunu ve Verjin Hanım'ın ise annesinin Ermeni olduğunu belirtmektedir. Yeğeni Necip Naşit Özcan da bir röportajında yukarıdaki bilgileri doğruladı.

Hayat Hikayesi

Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Naşit Özcan, annesi de tiyatro oyuncusu Rum Amelya Hanım'dır. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi ise zamanının meşhur kantocularından olup lakabı Küçük Verjin'dir. Ağabeyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıdır. Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce (1928-2015) ile gizlice evlendi.

Oğlunu Genç Yaşta Kaybetti

Adile Naşit, 15 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı. Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir.

Adile Naşit Kariyeri

Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda "Herşeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te, döndüğü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu"nda çalıştı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

Sinema Kariyeri Hakkında Bilgiler

Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği Yara filmiyle olmuştur, ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başlamıştır. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Hababam Sınıfı film serisindeki Hafize Ana rolüyle ün kazandı. 1978'de Uluslararası Sanat Gösterileri'nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği güldürü filmlerinde oynamıştır.

Çocukların Masalcı Teyzesi

Adile Naşit'in eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner ile birlikte yattığı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri, İstanbul Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. Masalcı Teyze; TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte masalcı teyze diye anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür.

Adile Naşit Nasıl Öldü?

Sinema dünyasında, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduğu kadar, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Alman Hastanesinde 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Naşit Keskiner ile birlikte yatmaktadır.