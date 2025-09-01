İddiaya göre, refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

Yozgat'ta bilanço ağır: Aşırı hız can alıyor!
Yozgat'ta bilanço ağır: Aşırı hız can alıyor!
İçeriği Görüntüle

Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastahane Ölü Adam (1)

M.D.’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Hastahane Ölü Adam (3)

Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Fırat Mahallesi’nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA