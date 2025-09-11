7 gün önce denize girmesinin ardında kaybolan 54 yaşındaki B.D.’nin cansız bedeni sabah saatlerinde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir hafta önce denize girdikten sonra kaybolan 54 yaşındaki B.D.’nin cansız bedeni bulundu.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde 7 gün boyunca sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri katıldı.

Acı olay, geçtiğimiz hafta B.D.’nin serinlemek için denize girmesiyle başladı. Kısa zamanda gözden kaybolan kadın için yakınları ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, günlerdir aralıksız olarak sahil şeridinde ve denizde arama faaliyetleri yürüttü. Dalgıçlar, kıyıya yakın alanlarda detaylı tarama yaptı.

Acı Haber Duyuruldu

Sabah saatlerinde yapılan taramalarda B.D.’nin cansız bedenine kıyıya yakın bir noktada ulaşıldı. Sahilde umutla bekleyen yakınları, haberi gözyaşları içinde öğrendi.