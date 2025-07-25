Yahya Üstün, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerini yurt dışında sürdürmek isteyen Üstün, yüksek lisans eğitimini İngiltere’deki Westminster Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünde başarıyla bitirdi.

Üniversite eğitimi sırasında medya sektörüne adım atan Yahya Üstün, genç yaşta birçok medya kuruluşunda farklı görevlerde yer aldı.

2012 yılında ATV Londra Temsilciliğine atanarak yurt dışı görevine başlayan Üstün, bu süreçte uluslararası medya kuruluşlarının akademik programlarına da katılarak profesyonel yetkinliğini artırdı.

Birim İsmi Değişti

THY Basın Müşavirliği biriminin ismi "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirildi. Bu değişiklik sonrası bazı mecralarda THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün başkanlığa terfi ettiği yorumları yapıldı.

İddialar halen sürüyor.