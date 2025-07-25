Bundesliga’nın genç yıldızı Enzo Millot sarı kırmızılı takıma geliyor. Futbolseverler arasında Enzo Millot kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaya başlandı.

Yeni sezonda kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Almanya’dan Enzo Millot ile görüşmelere başladı. Bunun üzerine 23 yaşındaki genç futbolcunun kim olduğu merak konusu haline geldi. İşte Enzo Millot istatistikleri ve kariyeri hakkında detaylar…

Enzo Millot Kimdir?

Enzo Millot, 17 Temmuz 2002 tarihinde Fransa'nın Lucé kentinde dünyaya geldi. Aslen Martiniqueli olan 23 yaşındaki genç yıldız, futbol kariyerine 6 yaşında Etoile de Brou altyapısında başladı. Genç oyuncu, orta saha mevkisinde hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Millot Hangi Takımlarda Oynadı?

Millot, ardından kariyerine FC Chartres ve FC Drouais altyapılarında devam etti.

2017 yılında AS Monaco'nun altyapısına transfer olan genç futbolcu Fransız ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Monaco altyapısında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Millot, 2020-21 sezonunda A Takım kadrosuna alındı.

Enzo Millot, 14 Ağustos 2021'de 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a imza atarken Alman temsilciyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.



Enzo Millot İstatistikleri

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 113 resmi maçta 22 gole katkı sağladı.