Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi başarıyla tamamlandı.

24 bin metrekarelik bir alana inşa edilen santral, 1.3 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olacak.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, santralin kurulum sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başkan Yalçın, projede kullanılan ekipmanların ve teknolojinin son derece modern olduğunu belirterek, “Ocak 2024 itibariyle faaliyete geçecek olan Güneş Enerji Santralimiz, Akdağmadeni Belediyesi için büyük bir kazanç olacak. Projeyi olumsuz hava koşullarına ve zorlu arazi yapısına rağmen başarıyla tamamladık” şeklinde konuştu.

Projenin, 12 milyon lira İller Bankası kredisi ile başladığını ve ilave ödemelerin belediyenin kendi gelirleriyle gerçekleştirileceğini ifade eden Yalçın, “Bu proje, belediyemize aylık yaklaşık 1 milyon lira gelir sağlayacak. Kısa süre içinde maliyetini amorti edeceğiz ve santralimizin getireceği ekonomik fayda, Akdağmadeni için büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

GES projesinin yerel ekonomiye olan katkılarının yanı sıra, çevre dostu enerji üretimi ile de önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Santralimizin aktif çalışmaya başlamasıyla birlikte, hem enerji ihtiyacımızı karşılayacak hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyecektir. Vatandaşlarımızın güvenine layık olabilmek için durmadan, aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Dualar kıymetli vatandaşlarımızdan, gayret bizden, tevfik ise Mevla’dandır” şeklinde konuştu.

Güneş Enerji Santrali projesinin Akdağmadeni’ne ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçın, santralin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.