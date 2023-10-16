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Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içeren bu dönem, dua, namaz ve oruçlarla ihya edilirken, manevi huzur ve coşku kalplere doğar. Üç Aylar, Receb ayının birinci günü başlayacak ve Ramazan Ayı'yla sona erecek.

ÜÇ AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 takvimine göre, 2024 yılı üç ayların ilki olan Receb ayı, 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Üç ayların başlangıcı, Regaib Kandili'yle müjdelenirken, 11 Ocak 2024 tarihinde bu kandil idrak edilecek.

Receb ayının ardından Şaban ayı 11 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Ardından, 2024 Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde tutulan ilk oruçla başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2024 yılında Müslümanlar için önemli dini günler ve kandil günleri şu şekildedir:

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili