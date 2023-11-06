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Türkiye'de engelli bireylerin ÖTV'siz araç alım limiti 2024 yılı için güncellendi. 2023 yılında 1 milyon 4 bin lira olarak belirlenen engelli araç üst limiti, 2024 yılı için revize edildi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni engelli araç limiti, yüzde 58.46 oranında bir artışla karşımıza çıkıyor. Peki, 2024 yılı engelli araç alım limiti ne kadar olacak? İşte, detaylar:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıklarken, 2024 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlemesi için temel alınacak olan yeniden değerleme oranını da belirledi. 2024 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu oran, 2024 yılında yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve ceza artışlarını etkileyen bir faktör olmanın yanı sıra, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç alabilecekleri üst limiti de belirliyor.

Yeni oranı göz önüne aldığımızda, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46'lık bir artışla 1 milyon 591 bin 255 TL seviyesine çıkacak.

ÖTV muafiyetli araç hakkı, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler, motor hacmi 1.6 litreyi aşmayan sıfır kilometre otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında bir artışla 1 milyon 4 bin 200 TL seviyesine yükselmişti. 2024 yılında ise bu limit 1 milyon 591 bin 255 TL olarak uygulanacak.