Aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar arasında heyecan artmaya başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Muharrem ayının başlangıç tarihi sıkça merak ediliyor.

2024 yılı Muharrem ayına girerken, aşure gününün hangi tarihe denk geleceği konusunda sorular da artış gösterdi. Evlerde aşure tencereleri kaynamaya hazırlanırken, birçok kişi "Muharrem ayı ne zaman?" ve "Aşure günü hangi gün?" sorularına yanıt arıyor.

Muharrem ayı, "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilir ve bu ayda oruç tutmak da büyük sevap olarak kabul edilir. 2024 yılı hicri takviminin açıklanmasıyla birlikte, bu önemli ayın başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2024 YILI MUHARREM AYI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 yılı hicri takvimine göre, 2024 hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarih, aynı zamanda Muharrem ayının başlangıcı olacak ve hicri takvimin yeni yılının ilk günü olarak kabul edilecek.

Hicri yılbaşının belirlenmesiyle birlikte, 2024 yılında Aşure gününün tarihi de kesinleşti. Buna göre, 2024 yılı Aşure günü 17 Temmuz Çarşamba gününe denk gelecek. Bu özel gün, İslam dünyasında çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUÇLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Muharrem ayında oruç tutmanın önemi üzerine detaylı bilgiler paylaştı. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Sadece 10. gün oruç tutmanın mekruh kabul edilmesinin nedeni, Yahudilere benzeme endişesidir. Bu nedenle, 10. gün ile birlikte 9. veya 11. gün de oruçlu geçirilmelidir.

Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz." Ayrıca, "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, “Sıyâm”, 202) şeklinde ifade etmiştir.