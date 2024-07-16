Üniversite Sözel bölümleri, YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr adresinde erişme açılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Sözel bölümden (SÖZ) tercih yapacak adaylar üniversitelerin ön lisans ve lisans SÖZ bölümlerini araştırıyor. YKS sözel bölümleri, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerini içerir. Bu dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yeralan bilgiler ışığında sözel puanı ile alan 2 ve 4 yıllık sözel bölümler.

Üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümler sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih süreci de başlayacak. Bu noktada sözel puandan tercih yapacaklar üniversitelerin sözel bölümlerinin hangileri olduğunu, sözel bölüm meslekleri yakından takip ediliyor.

Üniversite 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin sözel bölümleri, tercih döneminde gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından merak edilmektedir. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır.

YKS 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

2 YILLIK ÜNİVERSİTE SÖZEL BÖLÜMLERİ

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler