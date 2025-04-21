Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 5 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Sözlü sınav ise 7 Mayıs'ta duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 5 Mayıs 2025 saat 16.00'ya kadar başvurularını elektronik ortamda tamamlayabilecek. Başvurular, MEB’in resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre yapılacak.

Başvuru süreci, "başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar, ilkatama.meb.gov.tr adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak başvurularını yapacaklar. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, adayların ilgili puan türlerinde en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

Başvurularını tamamlayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılabilmek için 7 Mayıs'ta açıklanacak listeyi takip edebilecek. Sözlü sınav merkezleri, atama alanlarına göre belirlenecek ve adaylardan merkez tercihi alınmayacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar için en fazla kontenjan açığı olan 5 branş sırasıyla şöyle: 4 bin 378 kontenjanla Sınıf Öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla Özel Eğitim Öğretmenliği, 1802 kontenjanla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 1321 kontenjanla Okul Öncesi Öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce Öğretmenliği.

MEB, başvuru sürecinin sonunda başarılı olan öğretmen adaylarına sözleşmeli olarak atanacaklarını duyurdu. Adaylar, başvuru sürecinin detaylarını MEB'in resmi internet sitesinden takip edebilirler.