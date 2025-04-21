Çakırözer, aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu, Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu.

1970 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Çakırözer, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Gazetecilik kariyerine 1993 yılında başlayan Çakırözer, Milliyet, Kanal 6, Akşam ve Cumhuriyet gibi önemli medya kuruluşlarında dış politika, savunma ve güvenlik konularında muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Gazetecilik alanındaki deneyimini yurt dışına da taşıyan Çakırözer, ABD’de Maryland Üniversitesi’nde dijital medya üzerine eğitim aldı. Ayrıca Los Angeles Times ve Washington Post gibi uluslararası yayın organlarında mesleki tecrübe kazandı. Gazetecilikteki çalışmalarıyla Sedat Simavi, Nezih Demirkent ve Çağdaş Gazeteciler Derneği ödüllerine layık görüldü; Uluslararası Daniel Pearl Basın Bursu ve Humphrey Bursu'nu kazandı.

2010 yılından itibaren cezaevlerinde bulunan gazeteci, siyasetçi ve diğer düşünce suçlularının durumlarını yakından takip eden Çakırözer, hazırladığı raporlarla bu konuları kamuoyunun gündemine taşıdı.

Siyasi kariyerine 25. Dönemde başlayan Çakırözer, 26. ve 27. Dönemlerde de Eskişehir Milletvekili olarak seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu’nda görev aldı. NATO Parlamenter Asamblesi’nde ise Türk Grubu üyesi olarak Savunma ve Güvenlik Komitesi Raportörlüğü görevini üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen Utku Çakırözer, evli ve bir çocuk babasıdır.