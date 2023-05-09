Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Çiçekçiler, Anneler Günü’nde en çok talep gösterilen ürünün saksı çiçekleri olduğunu söyledi.

''ANNELER GÜNÜ'NÜN EN ÇOK TERCİH EDİLENİ SAKSI ÇİÇEKLERİ''

Anneler Günü için hazırlıklara başladıklarını belirten Şevval çiçekçi sahibi Ömer Yalçınsoy, ''Pazar sabahına kadar tüm çiçekleri hazır etmeye çalışacağız. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Bizlerde bunu değerlendirerek müşterilerimize çiçeklerimizi sunacağız. Anneler Günü'nde saksı çiçekleri, çiçekli bitkilere talep oluyor. Eşine alanlar daha çok gül almaya yöneliyor. Anneler Günü'nde saksı bitkisi olarak 400-500 adet stokladık. Kesme çiçeklerde ise 4 bin ile 5 bin arasında stokladık, binin üzerinde sipariş bekliyoruz. Normal günde ise 40-50 tane sipariş alıyoruz'' dedi.

Çiçek fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Yalçınsoy, ''Saksı bitkilerinde 50 lira ile bin 500 liraya kadar gidiyor. Gülün tanesi 20 ile 35 lira arasında değişecek. Diğer kesme çiçekleri de buket şeklinde vereceğiz, onların fiyatı da 60 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Normal günde ise 15-20 tane sipariş alıyoruz'' şeklinde konuştu.

“ANNELERİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTAMAZ”

Yalçınsoy, esnaflar olarak seçim sebebiyle ticari anlamda kaygılanmalarına rağmen Anneler Günüyle ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

En çok saksı çiçeklerinin ve buketlerin ön planda olacağını belirten Yalçınsoy, “Anneler Günü Mayıs’ın 2’inci haftasına denk geliyor, seçimlerle aynı tarihte olacak. Çiçekçiler olarak bizim Anneler Gününden beklentimiz yüksek, ama seçimle aynı güne denk geldiği için ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. O gün göreceğiz, inşallah işlerimizde bir aksama olmaz. Annelerin yerini hiçbir şey tutamaz, o yüzden Anneler Gününde çiçek satışlarından umutluyuz. Şimdiden çiçek hazırlıklarına başladık. En çok saksı çiçekleri ve buketler ön planda olacak. Ayrıca her zamanki gibi orkidelerin de yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza makul fiyatlarla bunları tedarik etmeye çalışıyoruz. Biraz kaygılıyız ama Allah’ın izniyle olumsuz etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum. Oy atma telaşı yaşanacak, Türkiye’nin gündemi seçim olacak. Ancak ben de dâhil olmak üzere hepimiz muhakkak ki annelerimize ufak sürprizler yapmaya çalışacağız. Şimdiden bütün annelerimizin gününü kutluyorum” dedi. Alpaslan Demir