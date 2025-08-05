Ziya Kadiroğlu Ne Mezunu?

Ziya Kadiroğlu, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi olan ve ayrıca Erzincan Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu.

Ekibin Başı Ziya Kadiroğlu Kimdir?

Sahte diploma çetesinin kilit ismi “Ziya Hoca” kod adlı Ziya Kadiroğlu’nun geçmişi, dikkat çekici iddialarla dolu. Kadiroğlu’nun 1999 yılından bu yana sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık suçlarıyla anıldığı, bu suçlardan cezalar aldığı ve hapis yattığı öğrenildi. 2010 yılında Adana merkezli KPSS yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kadiroğlu, iddialara göre o dönemde serbest bırakıldı. Kadiroğlu, son yıllarda da sahte diploma ve sertifika satışını büyük bir gelir kaynağına dönüştürdü. Kadiroğlu hakkında kesilmiş 354 yıl hapis cezası bulunuyordu.