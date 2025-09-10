Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Belli Oldu!

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin süren promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapabilme imkanı sunuyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl süre zarfıyla banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler

İnternet Şubesi

Ziraat Mobil

ATM

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.