Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini duyurdu. İpek'in istifası, partisinden hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından geldi. Tüm detaylar haberimizde…

DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE İSTİFA SÜRECİ

DEM Parti, 1 Ağustos 2024 tarihinde Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattı. Parti yetkilileri, İpek’in davranışlarının partinin program ve ahlaki değerlerine aykırı olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirtti. Soruşturmanın sonuçları ise kamuoyuyla paylaşılacak. İpek, söz konusu soruşturmanın ardından partisinden istifa etti ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. İpek, istifasının ardında partisinin zarar görmemesi için kurulan bir kumpasa karşı durma amacı güttüğünü ifade etti.

ZEYNİ İPEK'İN AÇIKLAMALARI

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıltepe halkına verdiği sözlerin sorumluluğunu yerine getirmek adına bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Şehirdeki öncelikli sorunlara çözüm arayışında olacağını ve vatandaşların desteğiyle güzel bir Kızıltepe yaratma umudunu dile getirdi.

ZEYNİ İPEK KİMDİR? ZEYNİ İPEK'İN BİYOGRAFİSİ

1968 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğan Zeyni İpek, ilk, orta ve lise eğitimini Kızıltepe’de tamamladı. Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunma amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2019 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından Kızıltepe İlçe Eşbaşkanlığına getirilen İpek, 2024 yerel seçimlerinde HDP'nin Kızıltepe Belediye Eşbaşkan Adayı olarak seçildi ve başarılı bir performans sergileyerek göreve başladı.

Evli ve beş çocuk babası olan Zeyni İpek, Kızıltepe’nin çeşitli etnik, dini ve kültürel kimliklerine saygı göstererek eşitlikçi ve demokratik bir yönetim anlayışı sergiliyor ve halkın katılımını ön planda tutarak şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor.