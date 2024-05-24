Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Açık'ta (Roland Garros) gösterdiği performansla adını duyurdu. Elemelerin final turunda Hırvat rakibi Jana Fett'i 2-0 mağlup ederek ana tabloya yükselen Sönmez, bu başarısıyla grand slam turnuvalarında ana tabloya çıkan beşinci Türk tenisçi unvanını elde etti.

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002'de doğdu ve 21 yaşına geldiği 2023 yılında tenis kariyerinde dikkat çekici başarılara imza attı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında kariyer rekorunu kırarak 526 puanla ön plana çıktı. Aynı zamanda çiftler alanında da 20 Eylül 2021'de kazandığı 961 kariyer rekoruyla WTA'da adından söz ettirdi. Turda ITF tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez, Türkiye'yi Billie Jean King Cup'ta temsil ediyor ve 1-0'lık bir W/L rekoruna sahip. Son olarak, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda elemelerden gelerek şampiyonluk kazandı.

Zeynep Sönmez, geleceğin umut vaat eden tenisçilerinden biri olarak görülüyor ve önümüzdeki turnuvalara hazırlıklarını sürdürüyor.