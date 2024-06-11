Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş ile muhabirin boy farkı gündem olmuştu. Gündem olan görüntünün perde arkası bambaşka çıktı. İşte detaylar...

Türkiye'nin voleybol alanındaki gururu Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, son zamanlarda yaşanan olaylarla gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Güney Kore maçı öncesinde yaşadığı sakatlıkla hayranlarını endişelendiren Güneş, Instagram hesabından yaptığı duyuruyla takipçilerini rahatlatmıştı.

Sakatlığıyla ilgili olarak resmi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan milli sporcumuz, “Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere.” İfadelerini kullanmıştı.

Özellikle son dönemlerde hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de başarılı kariyeriyle adından sık sık söz ettirmeyi başaran Zehra Güneş, muhabirle yan yana dururken ortaya çıkan görüntüyle tekrardan gündem olmuştu.

Ancak, son günlerde Zehra Güneş'in boyuyla ilgili bir görüntünün sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte farklı bir konu ön plana çıktı. Sporcu ile bir muhabir arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmiş ve bazıları bu durumu espriye dökerek yorum yapmıştı.

Zehra Güneş röportaj yapan spikerin arasında bir boy farkının sosyal medyada gündem olmasının ardından bir çok kullanıcı ‘bu boydaki sporcuyu bir de ekonomi sınıfında uçurdular’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Muhabir ile Zehra Güneş arasındaki ‘boy mevzusu’nun arka planı ise bambaşka çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre, gündem olan o görüntülerin photoshop olduğu belirtildi.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş'in hayatı, Voley Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ardından merak edilmeye başlandı. İstanbul doğumlu olan Güneş, 7 Temmuz 1999'da dünyaya geldi. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başlayan Güneş, iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Henüz 15 yaşındayken, 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak oynadı ve aynı sezon PAF takımıyla Türkiye şampiyonluğu kazandı. 2015-2016 sezonunda VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak çıkan takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Güneş, 2017-2018 sezonundan itibaren VakıfBank A Takımı'nda oynuyor. Sarı siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu, Genç Milli Takım ile Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu ve Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

ZEHRA GÜNEŞ’İN BOYU KAÇ?

1999 doğumlu olan orta oyuncu, 25 yaşında, 1.97 cm boyunda ve bekardır.