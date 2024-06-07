Aşırı yağış sebebiyle 19:11 Yozgat-Ankara seferinin iptal edildiğini sefere birkaç dakika kala yapılan anons ile öğrenen onlarca Ankara yolcusuna yetkililer iptal edilen sefer için gelecek otobüsü beklemelerini söyledi.

Bayram öncesi yoğunluğundan dolayı çoğunluğu final sınavlarını tamamlayan Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan yolcuların bazıları kendi imkânları ile Yozgat otogarına geçti ve otobüslerle Ankara’ya hareket etti.

Yolcular son anda verilen sefer iptali bilgisinden dolayı mağdur olduklarını ifade ederken, bazı yolcular iptal edilen 19:11 hızlı tren seferi nedeniyle Ankara’ya ulaşabilmek için gelecek otobüsü bekledi.