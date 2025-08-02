Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle ve köylerde görev yapacak temizlik görevlisi alımı için başvuruları kabul ediyor.

Başvurular 8 Ağustos’a Kadar

Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, geçici süreli temizlik görevlisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Tek kişilik kadro için başvurular 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yerköy Hükümet Konağı’nda kabul edilecek.

Görev Yerleri ve Çalışma Şartları

Görevliler, Yerköy ilçesi mahalle ve köylerinde vakıf kayıtlı yaşlı, engelli ve ev temizliği yapamayan ailelerin evlerinin temizliğinden sorumlu olacak. Çalışma süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Mesai saatleri ise 08.30-17.30 olarak belirlendi.

Mülakat 11 Ağustos’ta

Başvuru yapan adaylar için mülakat, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te Yerköy Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Yerköy ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet etmesi, 18-49 yaş arasında bulunması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranıyor. Ayrıca adayların çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve belirtilen adli sicil şartlarını karşılaması gerekiyor.

Gerekli Belgeler

Başvurularda kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi ve 1 adet fotoğraf ibraz edilmesi gerekiyor.