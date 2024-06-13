Türkiye genelinde ehliyet sahibi kişi sayısı 33 milyonu aşarken, yapılan statü değişiklikleri yeni sürücü adaylarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle iş başvurularında B sınıfı ve motosiklet ehliyetine sahip olanlar avantajlı duruma geçiyor. Bu durum, 18 yaşını dolduran pek çok gencin bir sürücü kursuna başvurmasına neden oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda, sürücülerin taleplerini değerlendirilerek M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde aranan 18 yaş şartı 16'ya düşürüldü.

Ayrıca, D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı da 24'e indirildi. En yaygın kullanılan B sınıfı ehliyetlerde yapılan değişiklikle, bu ehliyete sahip milyonlarca vatandaş, 50 CC motosiklet sürme yetkisini 125 CC'ye çıkarabilmişti.

2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartları sağlayarak 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilir hale geldi. Bu hak, daha önce yalnızca A1 sınıfı ehliyet sahiplerine tanınmıştı. Ayrıca, ağır motosiklet kategorisine giren 125 CC üzerindeki araçları kullanma izni de B sınıfı ehliyet sahiplerine tanınırken, bu ayrıcalığın kapsamının genişletilmesi ve A2 sınıfı ehliyetleri de kapsaması bekleniyor.

Milyonlarca B sınıfı ehliyeti olan kişinin motosiklet kullanabilmesi için harç ödeme zorunluluğu kaldırılmışken, ehliyet statülerinde yeni düzenlemeler yapılacağı bilgisi de gün yüzüne çıktı.

Yeni düzenlemelerle birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli motosikletleri kullanabilmesi daha da kolaylaşacak.