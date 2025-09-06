Boğazlıyan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan’da ikamet eden C.E. isimli şahsın iş yeri, deposu ve ikametinde kaçak tütün mamulleri bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldı.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şahsa ait iş yeri, depo ve ikamette arama yapıldı.

Aramalarda şu ürünler ele geçirildi: “bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron. 268 adet boş makaron. 50 kilogram kıyılmış tütün. 12 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonun ardından konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Alpaslan Demir