Yozgat Valiliği, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için kentteki park, bahçe ve mesire alanlarında güvenlik denetimlerinin artırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu alanların ailelerin bir araya gelerek hoşça vakit geçirdiği değerli mekânlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yozgat’ımızda huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçlerimiz tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha da sıklaştırılacaktır. Amacımız, Yozgat’ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir. Güvenlik güçleri arkadaşlarımıza yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için bizlere katkı sunacaktır.”