Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 66 ABK 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

Yozgat Kaza (3)

Kazada araçta bulunan B.A., L.O. ve E.K. ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yozgat Kaza (1)

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada hafif yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye gitmek istemediklerini belirtti.

Motosiklet kazası felakete dönüştü: Anne ve oğul ağır yaralı!
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA