Milli Emlak Müdürlüğü, Yozgat merkezde bulunan 8 taşınmazın satış ihalesini gerçekleştirecek. İhaleler, 17 Eylül 2025 tarihinde kurum binasının giriş katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında komisyon huzurunda yapılacak.

Satışa Sunulan Taşınmazlar

İhale kapsamında satışa çıkarılacak taşınmazların detayları şöyle:

Mutafoğlu Mahallesi'nde bin 930,58 metrekare yüzölçümlü, iki adet bahçeli ahşap ev ve arsası.

Yenicami Mahallesi'nde 370,78 metrekare ve 3 bin 390,23 metrekare büyüklüğünde iki ayrı arsa.

Deremumlu köyünde 4 bin 251,95 metrekare büyüklüğünde hamtoprak.

Kuyumcu köyünde 582,58 ve 19 bin 10,01 metrekarelik iki tarla.

Evci köyünde 2 bin 152,47 metrekarelik bahçe ile 711,89 metrekare büyüklüğünde kargir iki katlı ev ve bahçesi.

Tahmini bedeller 171 bin lira ile 15 milyon 257 bin lira arasında değişiyor.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim yeri belgesi, tebligat adresi, kimlik numarası, geçici teminata ilişkin belgeler ve gerekli resmi evrakları ihale saatine kadar komisyona teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular elden yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da kabul edilecek. Ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Özel ve tüzel kişiler için ayrıca sicil kayıt belgesi, temsil yetkisini gösterir belgeler ve noter onaylı vekâletname gibi evrakların da ibraz edilmesi şart koşuluyor. Ortak katılım olması halinde ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi talep edilecek.

Vergi Muafiyeti ve Ödeme Kolaylığı

Satışı yapılacak taşınmazlar, vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Ayrıca satış tarihinden itibaren beş yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacak.

Satış bedeli 1/4 peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Peşin ödemelerde ihale bedeli üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek. Detaylı bilgiye www.yozgat.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Bilgi için iletişim numaraları: 0 (354) 212 27 03 - 0 (354) 212 30 05 (Dahili: 1155)