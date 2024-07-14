Yozgat Gençlik Merkezi'nde gençler, yaz tatillerini sportif ve sanatsal faaliyetlerle değerlendiriyor. Yozgat Gençlik Merkez’inde gençlerin yaz tatilini daha keyifli hale getiren çalışmalar yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları başlattı. Bu kapsamda, Yozgat Gençlik Merkezi'ne gençler, çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor.

Gençler, öğretmenler tarafından gördükleri kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyor.

“DESTEKLEYİCİ KURSLAR VERİLİYOR”

Gençlik Merkezi’nde mesleki beceri ve kişisel eğitim kursları, sosyal ve kültürel programlar düzenlenirken, gençlerin ve çocukların eğitim ve sportif hayatlarında daha başarılı olmaları için destekleyici kurslar veriliyor.

Gençlere eğitim, kültür ve sanat hizmetinin yanında destekleyici kurslar vererek onların başarılı ve donanımlı bireyler olmaları amaçlanan merkezde, farkındalık seminerleri ile sosyal ve sportif faaliyetlerle de onların gelişimleri destekleniyor.



Gençlerin yaz tatilini daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için Gençlik Merkezinde eğitimler devam ediyor. Yaz okulu döneminde gençlerin kendilerini geliştirmeleri için akademik derslerin yanı sıra akıl oyunları, el sanatları eğitimleri, sportif ve kültürel faaliyetler gibi eğitim öğretim faaliyetleri düzenleniyor.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR EDİNMEDEN SOSYALLEŞİYORLAR”

1 Temmuz itibariyle başlayan yaz okullarının gençler için faydalı olduğunu belirten yetkililer, "Gençlerimiz burada akıl zeka oyunları oynuyor, psikolojik destek alıyor ve eğlenceli faaliyetlerle vakit geçiriyor. Bu sayede gençler, dışarıda kötü alışkanlıklar edinmeden sosyalleşiyor ve liderleri eşliğinde etkinliklere katılıyor" şeklinde konuştu.