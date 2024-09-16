Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Yozgat dâhil tüm ülke genelinde traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi ile radarla hız denetimi faaliyetleri yapıldı.

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde toplamda 327 aracın kontrolü yapılarak sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 28 sürücüye cezai işlem uygulanarak 9 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde Trafik Güveninin Sağlanmasına yönelik traktör ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi ile radarla hız denetimi faaliyetleri icra edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca; Sorumluluk bölgemizde icra edilen faaliyet süresince toplamda 327 aracın kontrolü yapılmış olup; sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtımı yapılmıştır. Faaliyet sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 28 sürücüye cezai işlem uygulanmış ve 9 araç trafikten men edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirlerimiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.