Yapılan açıklamada, özellikle son yıllarda ülke genelinde ve Yozgat’ta yaşanan trafik kazalarının en büyük nedenlerinden birinin aşırı hız olduğuna dikkat çekilerek, sürücüler hız limitlerine riayet etmeye çağrıldı.

Açıklamada, “Hız limitlerine uymak trafikteki tüm canlıların güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Unutmayın; aşırı hız sizi sevdiklerinizden uzaklaştırır. Hız, az zaman kazandırır ancak çok şey kaybettirir” ifadelerine yer verildi.

Trafik Kazalarında Aşırı Hız İlk Sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık üçte biri doğrudan hız sınırının aşılmasından kaynaklanıyor. Yozgat Emniyet Müdürlüğü de bu kapsamda kent genelinde yapılan trafik kontrollerinde, aşırı hız nedeniyle yaşanan kazaların önemli ölçüde can kayıplarına yol açtığını hatırlattı.

Yetkililer, hız sınırlarının gelişigüzel belirlenmediğini, yol yapısı, trafik yoğunluğu ve güvenlik unsurları göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade ederek, sürücülere bu kurallara harfiyen uymaları çağrısında bulundu.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hız ihlallerini önlemek için denetimlerin artırılacağı da vurgulandı. Buna göre, kent genelinde sabit radar noktalarının yanı sıra mobil radar ekipleri de aktif görev yapacak. Özellikle kazaların sık yaşandığı bölgelerde hız kontrolleri yoğunlaştırılacak.

Emniyet yetkilileri, hız limitini aşan sürücülere cezai işlem uygulanacağının altını çizerken, amaçlarının ceza kesmekten ziyade can güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Toplumsal Sorumluluk Çağrısı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, sadece sürücüleri değil tüm vatandaşları da trafik güvenliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Açıklamada, “Trafik kurallarına uymak yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir görevdir. Kurallara uyan her sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını korumuş olur” denildi.

Ayrıca ailelere de çağrıda bulunan yetkililer, genç sürücülere trafik bilinci kazandırılması için eğitim ve uyarıların küçük yaşlardan itibaren yapılmasının önemine işaret etti.

Hız sınırları şehir içi, şehir dışı ve otoyol olmak üzere farklılık göstermektedir.

Sürücülerin hız limitlerini ihlal etmesi durumunda hem maddi ceza hem de ehliyet puanı düşüşü uygulanmaktadır.

Aşırı hız, yalnızca sürücünün değil, yayaların ve diğer araçlardaki yolcuların da hayatını riske atmaktadır.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması bir kez daha gösteriyor ki, yolda birkaç dakikanın kazanımı, bir ömür boyu kayıplara neden olabilir.