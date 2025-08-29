Yozgat Valiliği, alınan tedbirler ve yürütülen aşılama çalışmaları sayesinde il genelindeki hayvan pazarlarının 1 Eylül’den itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hayvan sağlığı ve biyogüvenliğin her şeyden önce geldiği vurgulandı.

Açıklamada, “Tüm pazarlarımızda gerekli karantina ve dezenfeksiyon önlemleri alınmış olup, kontrollü bir şekilde hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Sorgun ilçesindeki hayvan pazarının belirtilen tarihte açılmayacağı, açılış tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.