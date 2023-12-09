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Türkiye genelinde ekonomik zorluklarla mücadele eden birçok vatandaş için tapu sahibi olma hayali, Milli Emlak tarafından sunulan çözümlerle yeniden can buluyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ulaşılamaz hale gelen bu hayal, artık her kesimden vatandaşın ulaşabileceği bir hale geliyor.

Devlet Hazinesi'ne ait araziler, Milli Emlak tarafından düzenlenecek ihalelerle satışa sunulacak. Bu taşınmazlar için belirlenen rayiç bedeller, piyasa koşullarının oldukça altında bulunarak, vatandaşlara ve genç yatırımcılara benzersiz alım fırsatları sunuyor.

Özellikle yerleşim yerlerine uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen yıllarda değerlenme potansiyeli taşıyan araziler, genç yatırımcılar arasında büyük bir heyecan uyandırıyor. Bu araziler, uygun fiyatları ve gelecekteki değer artışlarıyla yatırımcılara umut vaat ediyor.

FİYAT 13 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Milli Emlak Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. Son dönemde Anadolu şehirleri başta olmak üzere, 300 metrekare üzerindeki birçok arazi uygun fiyatlarla ilanlara çıkarıldı. Başlangıç fiyatları 13 bin liradan başlayan bu araziler, tapu sahibi olma hayali kuran vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Milli Emlak, ekonomik koşullarda rahatlatıcı çözümleriyle vatandaşların konut sahibi olma yolundaki engelleri kaldırmaya devam ediyor.