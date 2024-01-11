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Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 7-14 Ocak Beyaz Baston-Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bilgilendirme mesajı yayınladı.

Beyaz baston 20’nci yüzyılda Londra’da bir trafik kazası sonucunda görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark edebilmesi amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş ve başarılı olduğu düşünüldüğünden Fransa’da Körler Örgütü tarafından 1931 yılında simgeleştirilmiş olduğunu belirten Dr. Şahin, dünyada her yıl ocak ayının ikinci haftası Beyaz Baston-Görme Engelliler Haftası olarak anılmakta olduğunu belirtti.

Görme yeteneğinin bulunmaması ya da yitirilmiş olması anlamına gelen körlük, görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi, ya da çeşitli hastalıklar sonucu sonradan ortaya çıkabildiği gibi, doğuştan da olabileceğinin altını çizen İl Müdürü Dr. Şahin, “Dünyada 10 milyon kadar kişinin, çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneğinden yoksun kaldığı sanılmaktadır. Görme duyusu hayati önem arz ettiği için göz sağlığını koruyarak sonradan oluşabilecek görme kaybının önüne geçilebilir. Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Göz muayenesinin asla ihmal edilmemesi ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Şahin, "Rutin göz muayenesi, doğumdan hemen sonra, 6 aylıkken, 3 yaşındayken, okula başlamadan önce, okul süresince her yıl olmalı, yetişkinlerde ise 1 ile 3 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır” dedi.