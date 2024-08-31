Yozgatlı Isim Çorum’a Müdür Oldu!

Çorum'un Alaca ilçesine müftü olarak atanan İsmail Karadavut, görevine resmen başladı. Müftülük binasına varışında personeli tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Karadavut, Alaca’da başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediğini vurguladı.

İsmail Karadavut, 1971 yılında Yozgat’ın Çekerek ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Kadışehri’nde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Kayseri İhtisas Eğitim Merkezinde başladığı ihtisas eğitimini 2005 yılında tamamladı. 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, Kelam alanında "Sadrüşşeria’nın Akıl Anlayışı" teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Karadavut, 1992 yılında Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde imam hatip olarak görevine başladı. 1998-2005 yılları arasında Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde imam hatiplik görevini sürdürdü. İhtisas eğitimini tamamladıktan sonra Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde vaiz olarak görev aldı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan müftülük sınavını kazanarak Ağrı’nın Diyadin ilçesine ilçe müftüsü olarak atandı. 2007-2013 yılları arasında Yozgat Aydıncık İlçe Müftülüğü görevini yürüttü, ardından 2013-2020 yılları arasında Yozgat İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. 2020-2024 yılları arasında Nevşehir Ürgüp İlçe Müftülüğü görevini üstlendi.

İsmail Karadavut, 5 Ağustos 2024 tarihinde Alaca İlçe Müftüsü olarak görevine başlamış olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.