Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından gerçekleştirilecek BSK asfalt yapım işi için ihale süreci başlatıldı. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden teklif verilebilecek.

Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje kapsamında, toplamda 1500 ton PMT (alt temel malzemesi), 1400 ton binder ve 2400 ton aşınma asfaltı olmak üzere asfalt yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar, ilçeye bağlı Ahishavi Mahallesi ve İbrahimağa Mahallesi’nde yürütülecek.

İhaleye ilişkin teklifler, 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30’a kadar EKAP üzerinden sunulabilecek. E-tekliflerin açılışı aynı gün Akdağmadeni Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanması planlanıyor. Projenin tamamlanma süresi ise yer tesliminden itibaren 30 takvim günü olarak belirlendi.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Konsorsiyumlar ise ihaleye teklif veremeyecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilirken, ihaleye katılmak isteyen firmaların belgeleri elektronik imza ile indirerek tekliflerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. İhale kapsamında teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunulması da zorunlu tutuluyor.

İhale kayıt numarası (İKN) 2025/663597 olan proje için detaylı bilgilere ve teknik şartnamelere EKAP üzerinden ulaşılabiliyor.