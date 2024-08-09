Boğazlıyan’a bağlı Ovakent Kasabası Belediyesi, kadınlar için özel bir Amasya gezisi düzenleyecek. Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan’ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği etkinliği, 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirileceklerini söyledi.

Ovakent Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan, düzenledikleri Amasya gezisinin amacının, kasabada yaşayan kadınlara keyifli bir sosyal etkinlik sunmak ve kültürel bir deneyim yaşatmak olduğunu belirtti. Erdoğan, bu tür projelerin toplumsal dayanışmayı artırma ve sosyal yaşamı zenginleştirme konusundaki önemine vurgu yaptı.

Amasya gezisi, kasaba sakinlerinin günlük yaşamdan bir kaçış sağlayarak, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olan Amasya’yı keşfetmelerine fırsat sunacak. Katılımcılar, Amasya’nın meşhur tarihi mekanlarını, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini yerinde görme şansına sahip olacaklar.

Geziye katılmak isteyen bayanların müracaatlarını iki farklı yöntemle gerçekleştirebileceği bildirildi. İlgi duyanlar, telefonla iletişime geçerek veya doğrudan Ovakent Belediyesi’ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Belediye, kayıtların sınırlı kontenjanla yapılacağını ve başvuruların erken dönemde tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, “Bu geziyi, kadınlarımızın sosyal yaşantılarında küçük ama keyifli bir değişiklik yapmaları için düzenliyoruz. Amasya’nın tarihi dokusunu ve güzelliklerini keşfetmeleri, kasaba kadınları arasında daha güçlü bir bağ oluşturmamıza da katkıda bulunacak” dedi.

Kadınlar, Ovakent Belediyesi’yle irtibata geçerek bu özel gezinin bir parçası olma fırsatını kaçırmamak için harekete geçebilirler. Gezi detayları ve kayıt süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Ovakent Belediyesi ile iletişime geçebilirler.