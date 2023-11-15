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Zeka Testi Merkezi, Türkiye'nin genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı IQ testi sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin en zeki ve en düşük IQ'lu şehirleri belli oldu. İşte detaylar:

YOZGAT 98.05 İLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Zeka Testi Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, Çorum'un IQ seviyesi 100.95 olarak belirlendi ve Türkiye genelinde 29. sırada yer aldı. Yozgat ise yüzde 98.05 IQ puanı ile sıralamada dikkat çeken iller arasında yer alıyor.

Yapılan geniş kapsamlı IQ testinde, Tokat'ın IQ'su 99.09, Amasya'nın IQ'su ise 96.88 olarak kaydedildi.

ESKİŞEHİR TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ İLİ! ANKARA İKİNCİ SIRADA!

Araştırmada Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir olarak belirlendi. Ankara ise 93.924 kişinin katılım gösterdiği testte 104.91 IQ ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. Sıralamayı İzmir, Muğla, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir takip etti.

Bu geniş katılımlı araştırmada, kullanıcılara zeka sorularının yanı sıra yaşadıkları şehirlerle ilgili sorular da yöneltilerek toplamda 1.214.505 kişinin katılımı sağlandı. Türkiye'nin il bazında IQ ortalamaları ve sıralamalarına dair elde edilen bu veriler, merak edilen bir konuya ışık tutuyor.