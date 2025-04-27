Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Yozgat’ta 28 Nisan 2025 tarihlerinde elektrik kesintisi meydana geleceği duyuruldu. Detaylar haberimizde…

ÇEDAŞ tarafından, Çapanoğlu Mahallesinin bir kısmı bölgelerinde, Deremumlu, Güllük, Kızıltepe köyleri ve Sarıbekir Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çapanoğlu Mahallesinin bir kısmı bölgelerinde 28/04/2025 08:30:00 - 28/04/2025 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deremumlu, Güllük, Kızıltepe köyleri ve Sarıbekir Çiftliği bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.