Akdağmadeni’nde 23 yıldır belediye santralinde çalışan 47 yaşındaki görme engelli Oğuz Aktaş, hafızasında tam 6 bin 500 telefon numarası tutuyor. Bir kez duyduğu sesi ve numarayı kesinlikle unutmayan Aktaş, ne kalem ne defter ne de rehbere ihtiyaç duyuyor.

Akdağmadeni Belediyesi’nde santral görevlisi olarak çalışan Oğuz Aktaş, tavuk karası hastalığı nedeni ile görme güçlüğü yaşıyor. Oğuz Aktaş, hafızasında tuttuğu 6 bin 500 telefon numarasıyla çevredekiler tarafından "Ayaklı telefon rehberi ve 11880 Oğuz" diye anılıyor.

Aktaş bir kez duyduğu telefon numarasını, banka hesap numarasını, isim ve sesi hafızasına kazıyor ve yıllar geçse de unutmuyor.

Üniversite eğitimi yıllarında bir sınava hazırlanırken önlü arkalı 28 sayfalık çalışma notunun tamamını ezberleyen Aktaş, ezber yeteneğini o zaman fark ettiğini belirtti.

23 yıldır Akdağmadeni Belediyesinde santral memuru olarak görev yaptığını belirten Oğuz Aktaş, hafızasında 6 bin 500 telefon numarasının bulunduğunu söyledi. İnsanları seslerinden tanıdığını da belirten Aktaş, “İnsanların sesini bir defa duymam yetiyor, yıllar geçse de unutmuyorum, hemen tanıyorum. Ben telefonumda da rehber kullanmıyorum, kağıt kalem kullanmam. Numarayı öğrenmeleri için sadece bana isim vermeleri yeter” dedi.

Çalıştığı kurumda arkadaşlarının kendisine “11880” ve “Akıllı Rehber” diye hitap ettiklerini belirten Aktaş, 2002 yılından itibaren santralde görev yaptığı ve yerinin değişmediği için de Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür etti.