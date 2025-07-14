İki Şehir Arası 236 Kilometre

Yozgat ile Sivas arası mesafe, kara yoluyla yapılan ölçümlere göre yaklaşık 236 kilometre. Özel araçla yapılan bir yolculuk ortalama 3 saat sürüyor. Yol durumu ve hava koşullarına bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebiliyor.

En Çok Tercih Edilen Güzergâh

Yozgat’tan yola çıkan sürücüler sırasıyla Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent ve Çayıralan ilçelerini geçtikten sonra Sivas il sınırlarına ulaşıyor. Yolculuğun devamında Zara ve Hafik üzerinden ilerleyen rota, doğrudan Sivas şehir merkezine varış sağlıyor. Bu güzergâh hem şehirlerarası otobüs firmaları hem de bireysel sürücüler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Otobüsle Seyahat 4 Saate Kadar Çıkıyor

Yozgat-Sivas hattında düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Toplu taşımayla yapılan yolculuklar, güzergâh üzerindeki molalar ve duraklar nedeniyle yaklaşık 3,5 – 4 saat sürebiliyor.

Yola Çıkacaklara Uyarı

Yetkililer, özellikle kış aylarında bu güzergahta zaman zaman yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşanabileceğini belirtiyor. Sürücülere yol durumu ve hava koşullarını kontrol ederek yola çıkmaları tavsiye ediliyor.

Yozgat ve Sivas arasında doğrudan işleyen bir tren hattı bulunmamakla birlikte, Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın devreye girmesiyle bölgedeki demiryolu ulaşımı daha da hareketlenmiş durumda. Yozgat’tan yüksek hızlı trenle Ankara’ya geçip, oradan Sivas’a bağlantı sağlamak mümkün. Bu seçenek, özellikle konforlu ve güvenli ulaşımı tercih eden yolcular için önemli bir alternatif sunuyor.

Güzergâh Üzerinde Dikkat Çeken Yerler

Sorgun Kaplıcaları: Güzergâhın başında yer alan Sorgun ilçesinde bulunan kaplıcalar, sağlık turizmi açısından öne çıkıyor.

Yozgat’tan Sivas’a uzanan yol güzergâhı, yalnızca bir ulaşım rotası değil, aynı zamanda tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir seyahat noktası. Öne çıkan bazı bölgeler:

Akdağmadeni: Ormanlık yapısıyla bilinen ilçe, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için ideal.

Çayıralan: Yozgat’ın doğusunda yer alan bu ilçe, temiz havası ve sakin yapısıyla mola vermek için uygun.

Zara Göllüce Tabiat Parkı (Sivas): Sivas’a yaklaşırken görülebilecek bu doğa alanı, günübirlik geziler için cazip.