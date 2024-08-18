Akşam 22.15 sularında meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir otomobilde bulunan yolcular ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan iki çocuktan birinin kafa travması tehlikesi ile acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Kayseri istikametinden Yozgat istikametine seyir halindeki 66 LE 300 plakalı Skoda marka otomobilin, 100. Yıl Sanayi Sitesi kavşağından Atatürk Yoluna çıkan Tofaş marka 38 TK 549 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

ARACIN AKÜSÜ YOLA FIRLADI!

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Tofaş marka otomobilin aküsü çarpışma anında araçtan kopup yola fırladı. Skoda marka araç yaklaşık 15-20 metre ilerdeki yan yolun istinat duvarına çarparak dururken, Tofaş marka otomobilden kopan parçalar etrafa dağıldı.

Etrafa dağılan parçalar ve Tofaş marka aracın benzin sızdırması nedeniyle trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı ve vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.

Yaralıların ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından, kaza yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, Tofaş marka otomobilden karayolunda sızan benzini su ve kum dökerek yolu temizledi.

Atatürk Yolunun sanayi kavşağından sonraki bölümünün yaklaşık bir saate süreyle trafiğe kapanmasına neden olan trafik kazası nedeniyle trafik ekipleri Kayseri istikametinden Yozgat’a gelen araçları 100. Yıl Sanayi Sitesi içinden yan yola yönlendirdiler.

Karayolunun temizlenmesi ve çekici ile araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Trafik kazasında yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.