Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:59     06:22     12:38     16:03     18:44     20:02

Akdağmadeni   04:55      06:18     12:34     15:58     18:40     19:57

Aydıncık             04:57     06:21     12:36     16:01     18:42     20:01

Boğazlıyan         04:58     06:21     12:36     16:01     18:42     19:59

Çandır                 04:57     06:20     12:35     16:00     18:41     19:58

Çayıralan            04:56     06:19     12:35     15:59     18:41     19:58

Çekerek              04:56     06:20     12:35     16:00     18:41     20:00

İş insanı Mehmet Dereli kimdir? Hastalığı nedir? İş insanı Mehmet Dereli kimdir? Hastalığı nedir?

Kadışehri            04:55     06:18     12:34     15:59     18:40     19:58

Saraykent           04:56     06:20     12:35     16:00     18:41     19:59

Sarıkaya              04:57     06:20     12:36     16:00     18:42     19:59

Şefaatli                05:00    06:23     12:38     16:03     18:44     20:02

Sorgun                04:57     06:21     12:37     16:01     18:42     20:01

Yenifakılı            04:59     06:22     12:37     16:02     18:43     20:00

Yerköy                05:01     06:24     12:39     16:04     18:45     20:03

Kaynak: Haber Merkezi