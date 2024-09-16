Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:51     06:16     12:41     16:10     18:55     20:14

Akdağmadeni   04:47      06:12     12:36     16:06     18:51     20:10

Aydıncık             04:49     06:14     12:39     16:08     18:54     20:13

Boğazlıyan         04:51     06:14     12:39     16:09     18:54     20:12

MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı kim oldu?

Çandır                 04:50     06:13     12:38     16:08     18:52     20:11

Çayıralan            04:49     06:13     12:37     16:07     18:52     20:10

Çekerek              04:48     06:13     12:38     16:08     18:53     20:12

Kadışehri            04:47     06:12     12:37     16:06     18:52     20:11

Saraykent           04:49     06:13     12:38     16:08     18:53     20:11

Sarıkaya              04:50     06:14     12:38     16:08     18:53     20:12

Şefaatli                04:52    06:16     12:41     16:11     18:56     20:14

Sorgun                04:50     06:14     12:39     16:09     18:54     20:13

Yenifakılı            04:52     06:15     12:40     16:10     18:54     20:13

Yerköy                04:53     06:17     12:42     16:12     18:57     20:15

Kaynak: Haber Merkezi