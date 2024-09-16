Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:51 06:16 12:41 16:10 18:55 20:14
Akdağmadeni 04:47 06:12 12:36 16:06 18:51 20:10
Aydıncık 04:49 06:14 12:39 16:08 18:54 20:13
Boğazlıyan 04:51 06:14 12:39 16:09 18:54 20:12
Çandır 04:50 06:13 12:38 16:08 18:52 20:11
Çayıralan 04:49 06:13 12:37 16:07 18:52 20:10
Çekerek 04:48 06:13 12:38 16:08 18:53 20:12
Kadışehri 04:47 06:12 12:37 16:06 18:52 20:11
Saraykent 04:49 06:13 12:38 16:08 18:53 20:11
Sarıkaya 04:50 06:14 12:38 16:08 18:53 20:12
Şefaatli 04:52 06:16 12:41 16:11 18:56 20:14
Sorgun 04:50 06:14 12:39 16:09 18:54 20:13
Yenifakılı 04:52 06:15 12:40 16:10 18:54 20:13
Yerköy 04:53 06:17 12:42 16:12 18:57 20:15