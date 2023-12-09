Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat               06:13     07:43     12:38    15:02     17:23     18:47

Akdağmadeni    06:08   07:38     12:33     14:58    17:19      18:43

Aydıncık             06:12    07:42     12:36     14:59    17:20      18:45

Boğazlıyan        06:10     07:39     12:36    15:02     17:23      18:46

Çandır                06:09   07:38     12:35     15:01     17:22      18:45

Çayıralan           06:09    07:38     12:34    15:00    17:21       18:45

Çekerek              06:09   07:38     12:34     15:00   17:21       18:45

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Kadışehri           06:09    07:39     12:34     14:57    17:18      18:43

Saraykent          06:10    07:39     12:35     14:59     17:20    18:45

Sarıkaya             06:10    07:39     12:35     15:01     17:22     18:45

Şefaatli              06:13    07:42      12:38    15:03     17:24     18:48

Sorgun               06:11     07:41      12:36     15:00    17:21     18:46

Yenifakılı            06:11     07:40     12:37     15:03    17:24     18:47

Yerköy                06:14    07:44     12:39     15:04    17:25     18:49

Kaynak: Haber Merkezi