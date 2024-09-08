Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

namaz

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:42     06:08     12:43     16:19     19:09     20:29

Akdağmadeni    04:38    06:04     12:39     16:14     19:04     20:24

Aydıncık             04:40     06:06     12:42     16:17     19:07     20:28

Boğazlıyan         04:42     06:07     12:42     16:17     19:06     20:26

Çandır                 04:41    06:06     12:41     16:16     19:05     20:25

Çayıralan            04:40    06:05     12:40     16:15     19:05     20:25

Çekerek              04:39    06:05     12:41     16:16     19:06     20:27

Kadışehri            04:38    06:04     12:40     16:15     19:05     20:25

Saraykent           04:40    06:06     12:41     16:16     19:06     20:26

Sarıkaya              04:41    06:06     12:41     16:16     19:06     20:26

Şefaatli                04:43    06:09     12:44     16:19     19:09     20:29

Sorgun                04:41    06:07     12:42     16:17     19:07     20:28

Yenifakılı            04:43     06:08     12:43     16:18     19:07     20:27

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Neden öldürüldü? Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Neden öldürüldü?

Yerköy                04:51     06:15     12:43     16:14     19:00     20:19

Kaynak: Haber Merkezi