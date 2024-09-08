Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:42 06:08 12:43 16:19 19:09 20:29

Akdağmadeni 04:38 06:04 12:39 16:14 19:04 20:24

Aydıncık 04:40 06:06 12:42 16:17 19:07 20:28

Boğazlıyan 04:42 06:07 12:42 16:17 19:06 20:26

Çandır 04:41 06:06 12:41 16:16 19:05 20:25

Çayıralan 04:40 06:05 12:40 16:15 19:05 20:25

Çekerek 04:39 06:05 12:41 16:16 19:06 20:27

Kadışehri 04:38 06:04 12:40 16:15 19:05 20:25

Saraykent 04:40 06:06 12:41 16:16 19:06 20:26

Sarıkaya 04:41 06:06 12:41 16:16 19:06 20:26

Şefaatli 04:43 06:09 12:44 16:19 19:09 20:29

Sorgun 04:41 06:07 12:42 16:17 19:07 20:28

Yenifakılı 04:43 06:08 12:43 16:18 19:07 20:27

Yerköy 04:51 06:15 12:43 16:14 19:00 20:19