Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Çapanoğlu1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 03:51     05:28     12:38     16:28     19:39     21:09

Akdağmadeni    03:52    05:29     12:41     16:31     19:42     21:13

Anadolu rock akımının öncülerinden Cem Karaca kimdir? Anadolu rock akımının öncülerinden Cem Karaca kimdir?

Aydıncık             03:56     05:31     12:41     16:30     19:41     21:09

Boğazlıyan         03:55     05:30     12:40     16:29     19:40     21:09

Çandır                 03:54    05:30     12:39     16:29     19:39     21:08

Çayıralan            03:51    05:29     12:40     16:30     19:41     21:12

Çekerek              03:51     05:29     12:40     16:30     19:41     21:12

Kadışehri            03:50    05:28     12:39     16:29     19:40     21:11

Saraykent           03:53    05:29     12:40     16:30     19:40     21:10

Sarıkaya              03:54    05:30     12:40     16:30     19:41     21:10

Şefaatli                03:57    05:33     12:43     16:32     19:43     21:13

Sorgun                03:53    05:30     12:41     16:31     19:42     21:12

Yenifakılı            03:57     05:32     12:42     16:31     19:42     21:11

Yerköy                03:57     05:34     12:44     16:34     19:45     21:14

Kaynak: Haber Merkezi