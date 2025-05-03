Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:51 05:28 12:38 16:28 19:39 21:09

Akdağmadeni 03:52 05:29 12:41 16:31 19:42 21:13

Aydıncık 03:56 05:31 12:41 16:30 19:41 21:09

Boğazlıyan 03:55 05:30 12:40 16:29 19:40 21:09

Çandır 03:54 05:30 12:39 16:29 19:39 21:08

Çayıralan 03:51 05:29 12:40 16:30 19:41 21:12

Çekerek 03:51 05:29 12:40 16:30 19:41 21:12

Kadışehri 03:50 05:28 12:39 16:29 19:40 21:11

Saraykent 03:53 05:29 12:40 16:30 19:40 21:10

Sarıkaya 03:54 05:30 12:40 16:30 19:41 21:10

Şefaatli 03:57 05:33 12:43 16:32 19:43 21:13

Sorgun 03:53 05:30 12:41 16:31 19:42 21:12

Yenifakılı 03:57 05:32 12:42 16:31 19:42 21:11

Yerköy 03:57 05:34 12:44 16:34 19:45 21:14