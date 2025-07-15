Konya, zengin tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biridir. Selçuklu medeniyetinin izleri de bulunmaktadır. Mevlâna’nın şehri olarak bilinir.

Yozgat Anadolu'nun yaylalarıyla ve yeşil ormanıyla bilinnen köklü tarihi olan şehirdir.

Konya-Yozgat Arası Kaç Km?

Konya ile Yozgat arasındaki mesafe yaklaşık 340 kilometredir. Bu yolculuk esnasında İç Anadolu'nun bozkır manzaralarını görerek, farklı şehirlerin kültürel özelliklerini gözlemleyerek gidilebilir.

Konya-Yozgat Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Konya'dan 4 veya 4,5 saat sürmektedir.

Yozgat-Konya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

düzenli otobüs seferleri vardır. Otobüsle yapılan yolculuk 5 veya 5,5 saat sürmektedir.

Yozgat-Konya YHT Fiyatı?

Trenle ulaşım sağlanmaktadır. Fiyatı ise 830 TL civarındadır.