Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik yaptığı bilgilendirmede, kronik hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için düzenli fiziksel aktivite ile dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi yaygın kronik rahatsızlıkların büyük ölçüde yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçebilir, daha sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.”

Uzmanlardan Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler:

Haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş veya egzersiz yapılması,

Günlük beslenmede meyve, sebze, tam tahıl ve bakliyatlara ağırlık verilmesi,

Aşırı tuz, şeker ve yağ tüketiminden kaçınılması,

Sigara ve alkolden uzak durulması,

Yeterli uyku ve düzenli sağlık kontrolleri ile risklerin azaltılması.

Müdürlük, sağlıklı yaşamın sadece bireysel değil toplumsal bir kazanım olduğunu belirterek, vatandaşları günlük yaşamlarında küçük ama sürekli adımlar atmaya çağırdı. Açıklamada ayrıca, Yozgat genelinde yürütülen farkındalık kampanyaları ve sağlıklı yaşam programlarının da aralıksız sürdüğü ifade edildi.