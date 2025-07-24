İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek, “Memur mutlu olursa Türkiye de mutlu olur” dedi.

“600 Bin Üyemizle Masadayız”

Kabayel, Türkiye Kamu-Sen’in birikimi, tecrübesi ve gücüyle toplu sözleşme masasında olduğunu ifade ederek, 600 bin üyenin desteğiyle, kamu görevlilerinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

“Bu mücadele sadece memurların değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin mücadelesidir” diyen Kabayel, taleplerinin net ve kararlı olduğunu kaydetti.

Kabayel, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal talepleri şöyle sıraladı: “2026 yılı Ocak ayında tüm memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira seyyanen zam, 2026 yılı Ocak ayında yüzde 30 zam ve ilave yüzde 10 refah payı, 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 20 zam, 2026 yılı toplamında, en düşük memur maaşına yüzde 92,3, ortalama memur maaşına ise yüzde 88,6 oranında artış, 2027 yılı Ocak ayında yüzde 20 zam ve ilave yüzde 10 refah payı, 2027 yılı Temmuz ayında yüzde 10 zam, 2027 yılı toplamında tüm memur ve emekli maaşlarına yüzde 45,2 oranında artış. Yeni ödeme kalemleri ve sosyal yardımlar.”

Kabayel, yalnızca maaş artışlarının değil, sosyal desteklerin de artırılmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyle: “Kira yardımı, büyükşehir tazminatı, ısınma, giyinme, yemek, doğum, evlenme yardımları, mevcut ödemelerde (eş yardımı, çocuk parası, ölüm yardımı) günün koşullarına uygun artışlar.”

Türkiye Kamu-Sen olarak sadece mali değil, yapısal düzenlemelere de önem verdiklerini belirten Kabayel, şu talepleri de dile getirdi: “Birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, mülakatın kaldırılması ve liyakate dayalı, adil, şeffaf bir sistemin getirilmesi.”

Açıklamasının sonunda Kabayel, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması için Türkiye Kamu Sen’in tüm gücüyle sahada ve masada olacağını vurguladı.

Kabayel, “Türkiye Kamu Sen olarak üzerimize düşen tüm çabayı ve gayreti gösterecek, kamu çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.